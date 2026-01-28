El partido de la U expresó a través de redes sociales su preocupación por la desaparición este miércoles de una avioneta de la aerolínea estatal Satena que llevaba 15 personas a bordo, entre esas Diógenes Quintero, representante a la Cámara por dicha colectividad.

Lea: “Se han activado los recursos disponibles para la ubicación”: Satena tras desaparición de aeronave con 15 personas a bordo

“Desde el Partido de La U expresamos nuestra preocupación ante la desaparición de la avioneta de Satena en Norte de Santander, en la cual viajaba nuestro candidato a la Cámara Diógenes Quintero y parte de su equipo de trabajo", indicó la colectividad en su cuenta de X.

Agregó que el partido espera que la situación tenga un desenlace positivo y todos los ocupantes de la aeronave regresen sanos y salvos con sus familias.

Desde el Partido de La U, expresamos nuestra preocupación ante la desaparición de la avioneta de Satena en Norte de Santander, en la cual viajaba nuestro candidato a la Cámara Diógenes Quintero y parte de su equipo de trabajo. Esperamos que la situación tenga un desenlace… — Partido de la U (@partidodelaucol) January 28, 2026

Sobre las 3:00 de la tarde, el equipo de comunicaciones de Diógenes Quintero emitió un comunicado en la cuenta de Instagram del congresista para informar que siguen sin contacto con él y la asistente, Natalia Acosta Salcedo, que también iba en la aeronave.

“Aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue”, detalló el equipo.

Lea: Revelan el punto en que se perdió el rastro del avión de Satena con 15 personas a bordo

Pidió “prudencia y oración en estos momentos de angustia” y prometió seguir informando cualquier novedad.

La avioneta desapareció al mediodía de este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Lea: Esta es la aeronave de Satena que perdió comunicación con 15 personas a bordo en Norte de Santander

La avioneta desaparecida es una Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, es operado por la empresa Searca, según Satena.

Al parecer, entre los 15 ocupantes también figuraban Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz; un exconcejal de Ocaña y su esposa.

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.