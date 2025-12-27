Veintidós preguntas deberá responder el Gobierno Petro en el debate de control político que citó el Congreso de la República por la polémica declaratoria de emergencia económica.

Para este lunes 29 de diciembre se tiene previsto dicho debate en el parlamento que citó a extras tras el anuncio del Ejecutivo que toma a las cortes en vacancia judicial lo que imposibilita su revisión, aunque ya anunciaron que harán una excepción.

La citación del Congreso ha recibido críticas por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que tiene vicios y no se cumplen con los requisitos exigidos por ley.

“Esta citación que me hacen desde el Congreso está mal hecha porque pone la fecha de su aprobación el 26 de septiembre, y hoy es 26 de diciembre. Es tanto el afán por favorecer a los ricos que cometen estos errores”, cuestionó el alto funcionario.

Y agregó que “no contemplan tampoco que una vez llegado el cuestionario tengo cinco días para contestarlo y no pueden citar antes del vencimiento de este término”.

La solicitud del debate fue elevada por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien manifestó que el control político no se suspende” ya que “la responsabilidad con el país de defender la democracia no sale a vacaciones”.

Fue esa misma corporación la que no aprobó la reforma tributaria del Gobierno nacional y por el que se vieron obligados a decretar la emergencia económica en el país como una forma de buscar el faltante del Presupuesto General de la Nación de 2026.

El cuestionario completo