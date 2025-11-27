A través de un comunicado, los partidos Cambio Radical, Oxígeno y La U anunciaron la conformación de una alianza política de centro derecha para presentar una lista abierta a la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones de 2026.

Lea más. Congresistas rompen quorum cuando se votaba ponencia de archivo de la tributaria: “Le hacen un juego nefasto al Gobierno”

“Esta coalición surge como respuesta directa a la crisis de desinstitucionalidad generada por decisiones del Gobierno Nacional que han acelerado el deterioro de la ciudad”, de lee.

Agregan las colectividades que “los bogotanos enfrentan hoy niveles críticos de inseguridad, desempleo y desconfianza en sus instituciones, consecuencia directa de políticas ideologizadas que han frenado el desarrollo y el bienestar de la capital”.

Por ello, la alianza afirma que asume los compromisos de trabajar de la mano con el sector empresarial, fortalecer la lucha contra el hambre, impulsar la generación de empleo, recuperar el orden público y darle respuestas reales de seguridad a la ciudadanía.

Ver más: Abelardo De la Espriella se reunió con el canciller israelí y le expresó la “imperiosa necesidad” de retomar los lazos bilaterales

“Esto implica recuperar la confianza institucional, impulsar el progreso económico y social y proyectar una visión de ciudad que honre su legado histórico mientras asegura un futuro próspero para las nuevas generaciones”, concluyeron.