La Registraduría Nacional rechazó este martes el recurso de reposición presentado por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y enfatizó que no es viable su inscripción por firmas para su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2026.

Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre, la Registraduría advirtió que no permitirá que el ex alcalde se inscriba por firmas como candidato a la Presidencia luego de haber renunciado a la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el pasado 26 de octubre.

La entidad concluyó que la inscripción del exmandatario local como precandidato a la consulta del Pacto Histórico quedó en firme y por lo tanto está inhabilitado para participar como candidato “en el mismo proceso electoral”.

La decisión de la Registraduría, que quedó en firme este martes, fue tomada pese a que el Polo Democrático, partido que avaló a los precandidatos de la consulta del Pacto, certificó días atrás que el político petrista no pertenece a ese partido.

Esto en respuesta a una acción de tutela presentada por Quintero y una solicitud elevada por la Registraduría al Pacto Histórico para aclarar su participación en la consulta.

Ante la negativa de la Registraduría, el político antioqueño presentó hace tres días una reposición y apelación buscando revertir la decisión de la entidad electoral, alegando desconocimiento de hechos jurídicos, sin embargo fue rechazada contundentemente ese 11 de noviembre.

Así las cosas, queda sin piso el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado ‘Reset total contra el narco y los corruptos’, que era de las últimas cartas que Daniel Quintero Calle tenía para poder aspirar a la Presidencia.