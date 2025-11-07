Una vez más el ministro de Interior, Armando Benedetti, lanzó duras críticas a los integrantes de la Comisión Séptima del Senado, en relación a la reforma a la salud. El funcionario, por medio de un video publicado en sus redes sociales, acusó a los senadores de seguir dilatando, con intención, la discusión sobre el proyecto, que aún no es debatido en tercer debate.

La Comisión Séptima decidió que no se debatirá la reforma a la salud, sin que antes de discutiera en las comisiones tercera y en la plenarias de Senado y Cámara, la ley de financiamiento, también radicada por el Gobierno actual.

El presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, explicó al respecto: “Cuando nosotros nos posesionamos, juramos cumplir la Constitución y la ley y la Constitución y la ley nos dicen que no podemos aprobar ningún proyecto de ley que no tenga aval fiscal cuando genera el impacto”.

Ante esto, Benedetti respondió: “Es evidente que los ochos de la Comisión Séptima del Senado están haciendo un bloqueo institucional con las vísceras. No les importa para nada la salud de los enfermos ni de las personas que se van a enfermar”.

Los ocho senadores a los que se refiere Benedetti son: Miguel Ángel Pinto, Nadia Blel, Ana Paola Agudelo, Norma Hurtado, Esperanza Andrade, Beatriz Ríos, Berenice Bedoya y Honorio Henríquez.

“Los voy a denunciar ante la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia por quebrantar la Constitución y la Ley Quinta. Están viciando cualquier proyecto que se discuta en la Comisión. Lo que quieren es no trabajar, ir a hacer campaña y engañar a la gente otra vez, y lo peor es que la engañarán”, agregó el ministro.

Es evidente que los ocho de la Comisión Séptima, con las vísceras, provocan un bloqueo institucional. No saben qué es justicia social, ¿será que van a misa o al culto? ¿Habrán leído la biblia alguna vez? ¿Dónde está el amor al prójimo? Los denunciaré ante la Procuraduría y la…

Sobre la no duscusión de la iniciativa en la Comisión Séptima, el senador Pinto añadió: “La plenaria del Senado acaba de aprobar la suspensión de un proyecto de ley porque no tiene aval fiscal. Quiere decir que la plenaria del Senado acaba de darle la razón a la Comisión Séptima de que se puede suspender la discusión de los proyectos cuando no tienen aval fiscal porque no pueden ser aprobados sin eso”.