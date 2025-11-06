El Polo Democrático confirmó en una comunicación enviada al juez 62 administrativo de Bogotá que Daniel Quintero no se encuentra afiliado al partido, en respuesta a una acción de tutela presentada por el ex alcalde de Medellín y una solicitud elevada por la Registraduría al Pacto Histórico para aclarar su participación en la consulta celebrada el pasado 26 de octubre.

“Verificados todos nuestros sistemas, se logró determinar que el accionante no se encuentra afiliado al partido Polo Democrático Alternativo, motivo por el cual no fue objeto de solicitud y/o expedición de aval por parte de mi representado, como tampoco efectuó preinscripción alguna”, indicó el asesor jurídico del partido.

Con esta certificación, el Polo Democrático aclara que no otorgó aval a Daniel Quintero para participar en la consulta del Pacto Histórico. Esto en medio del limbo en que se encuentra la inscripción del comité de firmas para avalar la candidatura al exmandatario de Medellín por cuenta de la aparición de su nombre en los tarjetones de la jornada electoral de la colectividad oficialista.

Quintero renunció a la consulta del Pacto dos semanas antes de su realización y la Registraduría indicó que no pudo sacar su nombre de los tarjetones porque ya estaban impresos, por lo que los votos a su favor fueron contabilizados y publicados tras las elecciones ganadas finalmente por Iván Cepeda.

Luego, Daniel Quintero quiso inscribir su comité recolector de firmas para lanzar su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026, pero la Registraduría no se lo ha permitido hasta que se aclare su participación en la consulta.

Por esto la semana pasada el registrador nacional, Hernán Penagos, elevó una carta al Polo Democrático, Partido Comunista y a la Unión Patriótica -todos miembros del Pacto Histórico- solicitándoles información al respecto para poder evaluar la inscripción del comité con el que Quintero quiere buscar su aval para aspirar a la Presidencia.

Si Daniel Quintero quedó inscrito por alguno de estos partidos a la consulta del Pacto Histórico, entonces no podrá lanzarse a los comicios del próximo año.

Por ahora, el Polo Democrático descartó que haya dado aval para que Daniel Quintero participara en dicha consulta.

Ahora la Registraduría debe decidir si autoriza o no la inscripción del comité recolector de firmas de Daniel Quintero.

El político reaccionó a través de su cuenta de X: “Rechazo las trabas que se han impuesto a nuestra candidatura: El Polo Democrático confirma lo evidente. No fui inscrito en la consulta del Polo Democrático del pasado 26 de octubre y por tanto no estoy inhabilitado”.