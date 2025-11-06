El ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sufrió otro duro revés en su candidatura presidencial: perdió la tutela que había interpuesto pidiendo que la Registraduría, que le había negado horas antes la inscripción de su candidatura por firmas, lo admitiera como aspirante presidencial con su movimiento.

El Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá rechazó la tutela del político petrista, en la que su defensa alegaba que el pasado 27 de octubre se acercó a la Registraduría para inscribir, sin éxito, su comité promotor de firmas ‘Reset total contra el narco y los corruptos’ y advirtiendo que la entidad de la Organización Electoral le informó que remitiría el trámite al Consejo Nacional Electoral, CNE.

Para la defensa del exalcalde esto “resulta una dilación injustificada y una afectación a sus derechos fundamentales, ya que la Constitución no establece ninguna inhabilidad o prohibición que impida registrar un comité promotor”.

Por ello, Quintero solicitó que se declarara que la Registraduría incurrió en “la violación de mis derechos fundamentales a elegir y ser elegido, a la participación política, al debido proceso y al acceso a cargos públicos, la confianza legítima”.

Pero el despacho judicial decidió “negar la solicitud de amparo solicitada por el señor Daniel Quintero en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme con lo expuesto en el presente fallo”.

Quintero Calle, quien había renunciado semanas antes a la consulta del Pacto señalando irregularidades en las autoridades electorales, ante la resolución de la Registraduría que previamente le había negado en firme si inscripción como candidato por firmas, cuestionó en sus redes sociales: “No quieren que reseteemos la política, pero la vamos a resetear. No más narcos ni corruptos”.