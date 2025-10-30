EL HERALDO conoció que este jueves se reúnen el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y la jefa del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, con miras a forjar la coalición de centroderecha que debe enfrentarse en las urnas de 2026 al petrismo.

El encuentro es en la casa del exmandatario en Rionegro, Antioquia, a eso del mediodía: “En ella abordarán temas de actualidad y la necesidad de llegar unidos de cara al 2026”, dijeron las fuentes a este diario.

La reunión es clave porque Oxígeno acaba de darle el aval al precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa de Juan Manuel Santos, quien meses atrás ya se había encontrado con Uribe Vélez. Betancourt, entre tanto, es cercana al ex jefe de Estado desde que fue rescatada en la Operación Jaque de su secuestro de más de seis años por parte de las desmovilizadas FARC.

Todo esto en el marco de los acercamientos entre varios grupos políticos de la centroderecha tras la consulta interna del Pacto Histórico del pasado domingo, que les reportó 2,7 millones en unas elecciones atípicas, que encendieron las alarmas en la oposición.

De hecho, para este viernes está previsto que también en Rionegro se encuentren los expresidentes Uribe y César Gaviria, director del Partido Liberal, para afinar la eventual coalición, a la que eventualmente también podrían llegar los conservadores, Cambio Radical -con sus alas charista y vargasllerista-, los candidatos regionales e independientes y los cristianos.