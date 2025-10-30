La senadora María José Pizarro anunció en la noche del miércoles que se bajaba de la puja con Carolina Corcho por la cabeza de la lista del Pacto Histórico al Senado, de cara a las elecciones de 2026. Además, afirmó que no volverá al Congreso, sino que se pondrá a disposición del presidente Gustavo Petro para los proyectos del Frente Amplio y la Asamblea Nacional Constituyente.

Esto luego de que Carolina Corcho reclamara la cabeza de la lista al Senado alegando que existía un acuerdo que indicaba que este puesto se le daría al precandidato presidencial que obtuviera la segunda mayor votación en la consulta cerrada del Pacto Histórico.

Sin embargo, María José Pizarro había renunciado en septiembre pasado a su aspiración presidencial bajo la promesa de que encabezaría la lista del Pacto al Senado, por lo que después de la consulta se desató una breve disputa con Corcho por dicho puesto.

Tras desistir de la cabeza de la lista al Senado, Pizarro dijo este jueves en ‘Caracol Radio’: “Yo me dispongo a trabajar en la arquitectura del Frente Amplio. Soy una persona que he tendido puentes (…) entonces creo que soy una persona que puede acercar posiciones".

Aclaró que su decisión no se debe a otro plan político, como una posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá o para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, ganador de la consulta del Pacto el pasado domingo.

“No se ha acordado absolutamente nada. Lo que les digo es la verdad: yo no hablé con el presidente de la República, no hablé con el comité político del Pacto Histórico (…) fue mi decisión", sostuvo al citado medio.

Sobre la posición que adoptó Carolina Corcho al reclamar la cabeza de lista al Senado, María José Pizarro dijo que no es “una persona llena de resentimientos”.

“Tenemos que actuar con madurez (…) este proyecto político merece… que hayan actitudes que se fomenten grandeza, generosidad”, agregó.