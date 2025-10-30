El senador Iván Cepeda, quien el pasado domingo ganó la consulta cerrada del Pacto Histórico y se convirtió en el candidato presidencial de esta colectividad de cara a las elecciones de 2026, agradeció en la noche del miércoles a la congresista María José Pizarro por haber renunciado a ser cabeza de la lista al Senado.

Lea: María José Pizarro renuncia a encabezar la lista del Pacto al Senado y anuncia que no volverá al Congreso en 2026

“Grandeza política. La estatura y generosidad políticas se prueban en momentos de decisiones trascendentales. Gracias, querida María José Pizarro, por cuidar nuestro proyecto. Tu liderazgo en el Pacto Histórico es indiscutible”, escribió Cepeda en su cuenta de X.

GRANDEZA POLÍTICA



La estatura y generosidad políticas se prueban en momentos de decisiones trascendentales.



Gracias, querida @PizarroMariaJo, por cuidar nuestro proyecto. Tu liderazgo en el Pacto Histórico es indiscutible. https://t.co/n78ANPnAVz — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 30, 2025

Esto luego de que Pizarro anunciara a través de un video publicado en redes sociales que se retiraba de la disputa por la cabeza de la lista del Pacto Histórico al Senado, dejando así el camino libre a Carolina Corcho, quien obtuvo la segunda mayor votación en la consulta cerrada del 26 de octubre.

Pizarro señaló que continuará trabajando por el Frente Amplio y la Constituyente, proyectos que considera fundamentales para el futuro político de la izquierda en Colombia.

Lea: Fiscalía inspeccionó sede de Colombia Humana por presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente: esto encontró

“Hasta el próximo 20 de julio seguiré trabajando con un pie en el Congreso y un pie en las calles, como lo he hecho siempre. Le deseo lo mejor a Carolina Corcho en el compromiso que asume para los próximos cuatro años desde el Senado de la República, liderando la nueva bancada del Pacto Histórico”, expresó Pizarro.

Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo.



No tengo compromisos por una curul, sino con Colombia y con el proyecto de cambio que lidera el presidente @petrogustavo.



Me pongo a disposición del presidente, el Frente Amplio y de la… pic.twitter.com/xV3mZwo405 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 29, 2025

María José Pizarro había renunciado a su aspiración presidencial bajo la promesa de que encabezaría la lista del Pacto al Senado. Sin embargo, eso quedó en duda tras la consulta cerrada de la colectividad, pues Carolina Corcho reveló que se había acordado otorgar ese puesto a la persona que obtuviera la segunda mayor votación en la jornada electoral.

Todavía queda la posibilidad de que Pizarro acompañe a Cepeda en su camino hacia la Presidencia, eventualmente como su fórmula vicepresidencial.