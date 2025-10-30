Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro solicitó que se suspenda el apoyo militar colombiano a las operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada.

El mandatario indicó que la Armada de Colombia logró recientemente la incautación de 2,8 toneladas de cocaína en el Pacífico central.

“La Armada logra incautar sin un solo muerto una lancha rápida de 2,8 toneladas de cocaína en el Pacífico central. Demostramos la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas. Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”, publicó el presidente Petro.

El mensaje del jefe de Estado ha insistido en que no es necesario bombardear lanchas que presuntamente estén transportando drogas en aguas internacionales. Esto en relación a los bombardeos que ya ha realizado Estados Unidos, bajo las órdenes del presidente Donald Trump, en el mar Caribe y el Pacífico, cerca de Colombia.

El Ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido quince embarcaciones y 61 vidas en aguas del Caribe y del Pacífico a raíz de doce ataques, en una nueva etapa de su guerra contra las drogas.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Decenas de ONG, como Amnistía Internacional, también han cuestionado las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional.