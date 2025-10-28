El ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien renunció hace un par de semanas a la consulta del Pacto Histórico realizada el domingo, ha anunciado que este martes en la mañana inscribirá su candidatura por firmas a la Presidencia de la República y advirtió que acudirá a acciones legales si no lo dejan participar.

Esto porque la Registraduría pidió al Consejo Nacional Electoral, CNE, que defina si Quintero Calle, debido a su renuncia a la consulta de la colectividad petrista, puede ahora ir por firmas.

Además, al parecer el registrador nacional, Hernán Penagos, y el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, únicos funcionarios habilitados para adelantar dicha diligencia, no se encontrarían este martes en la sede de la Registraduría por temas de agenda.

En todo caso, Quintero anunció el pasado lunes: “Mañana iré personalmente a realizar mi inscripción como candidato a la Presidencia de la República. Espero que la Registraduría se apegue a la ley. Cualquier funcionario de la Registraduría que impida nuestra inscripción incurrirá en prevaricato y abuso de autoridad”.

En otra publicación de sus redes agregó el ex alcalde de la capital antioqueña: “La Registraduría al no ser juez electoral no puede bloquear nuestra inscripción. De hacerlo estaría abusando de su poder. Espero que ese no sea el caso”.

