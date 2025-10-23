El presidente del Congreso, el senador Lidio García Turbay, del Partido Liberal, cuestionó el proyecto de ley sobre la polémica constituyente que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Colombia atraviesa un momento que exige serenidad, responsabilidad y respeto por las reglas democráticas. No es tiempo de improvisaciones ni de abrir debates que aumenten la incertidumbre y la desconfianza. La idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente surge justo cuando el país entra en calendario electoral y en el cierre de un gobierno, etapas que demandan estabilidad, no agitación”, aseveró el jefe del Legislativo en su cuenta de X.

Agregó el parlamentario de las toldas rojas que dl Congreso de la República es el escenario legítimo y plural para debatir las reformas que el país requiere: “En sus comisiones y plenarias pueden tramitarse, con rigor y serenidad, los cambios que Colombia necesita. Sin embargo, el Gobierno no ha presentado ninguna propuesta seria en este escenario y ha preferido la confrontación al diálogo”.

“Una Constituyente no puede ser fruto de la coyuntura ni de la urgencia electoral. Requiere una concertación amplia, una visión compartida y un propósito nacional que hoy no existen. Forzarla desde la agitación política pondría en riesgo la estabilidad institucional, la confianza ciudadana y la seguridad jurídica”, advirtió.

Y concluyó García Turbay en su escrito: “Desde el Congreso reafirmamos nuestro compromiso con la Constitución de 1991, la separación de poderes y el respeto al orden institucional. Este no es el momento de fracturar la República, sino de fortalecerla. Colombia necesita acuerdos serios, no aventuras políticas; diálogo, no imposiciones; confianza, no incertidumbre. Nuestro deber es garantizar que el país transite con orden, estabilidad y esperanza hacia el próximo capítulo de su historia democrática”.