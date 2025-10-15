El precandidato Daniel Quintero Calle anunció en las últimas horas su retiro de la consulta interna del Pacto Histórico, que se realizará el próximo 26 de octubre, de cara a las elecciones presidenciales.

Quintero señaló que su campaña decidió retirar su nombre luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) modificara las condiciones bajo las cuales el movimiento político definiría su candidato presidencial.

“Mataron la consulta del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas del juego el día de hoy. Convirtieron la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo”, dijo Quintero a través de sus redes sociales.

Asimismo, aseguró que el CNE busca impedir la participación de su movimiento en la consulta del frente amplio, que se realizará en marzo de 2026.

“Después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, la campaña ha tomado la decisión de retirar mi nombre y no participar en la consulta del próximo 26 de octubre”, añadió en su declaración.

El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma. pic.twitter.com/POvU5MZLrL — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 15, 2025

Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó el hecho como “un golpe antidemocrático” por parte del Consejo Nacional Electoral, y acusó al organismo de no garantizar la realización de la consulta del Pacto Histórico.