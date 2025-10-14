El partido Centro Democrático reveló este martes que el próximo 28 de noviembre dará a conocer su candidato para medirse en las elecciones presidenciales del 2026.

Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra y Paola Holguín son los aspirantes que se medirán en una consulta interna para representar el movimiento uribista en los próximos comicios.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas se cumplirá el 31 de mayo de 2026 y, de ser necesaria, la segunda se realizará el 21 de junio.

El ganador de los comicios asumirá la jefatura de Estado de Colombia el 7 de agosto del próximo año.