El procurador Gregorio Eljach pidió este miércoles excluir los discursos de odio de la campaña electoral colombiana.

En este sentido, invitó a los candidatos a “recordar que no necesitan discursos de odio para transmitir una propuesta y a ser civilizados en política, para que el resultado, sea el que sea, se respete”.

Así mismo, reiteró que “tenemos que defender la estabilidad y legitimidad de las instituciones” y que “no podemos permitir que la criminalidad logre destruir la tranquilidad y la paz de Colombia”.

Procuraduría General de la Nación/Cortesía

Esto al intervenir en el maratón digital, Paz Electoral, organizado por la Procuraduría General y la Casa Editorial El Tiempo.

“Lo más preciado que tiene una sociedad es su democracia, y los colombianos tenemos que defender la estabilidad y legitimidad de las instituciones y vigilar a quienes van a ser esas personas que van a dirigir el país”, indicó.

Por ello, explicó que la estrategia ‘Paz Electoral’ “ busca que el ente de control actúe como garante del proceso electoral de 2026, y que las próximas elecciones se realicen en las fechas previstas por la Constitución y la ley, que se desarrollen en completa libertad, con transparencia, de manera segura y oportuna y que se respeten los resultados de las urnas”.