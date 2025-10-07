Cuando parecía que la justicia le daba la espalda al caso, Eduar Alfonso Castro Daza, conocido como alias Máquina o el Negro, fue recapturado en la tarde de este martes 7 de octubre por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Sijin y el Batallón Militar N.° 2.

Jesús Rueda Alias el Negro, capturado por el feminicidio de Kelly Jhoana de Arco.

El hombre, señalado de asesinar a su expareja Kelly Jhoana de Arco, había sido dejado en libertad tras ser procesado inicialmente por porte ilegal de armas de fuego, delito por el cual un juez lo había favorecido con la medida. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación revaluó el caso y cambió la tipificación del delito a feminicidio, lo que permitió su recaptura inmediata.

Fuentes judiciales informaron que la diligencia se llevó a cabo cuando el sujeto estaba a punto de abandonar las instalaciones donde permanecía retenido. Agentes del CTI lograron interceptarlo y trasladarlo de nuevo hasta la URI, donde será judicializado por el crimen que conmocionó a la comunidad del barrio Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla.

EL HERALDO conoció en exclusiva el momento en que alias el Negro ingresó nuevamente a la URI, esposado y custodiado por las autoridades, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La familia de Kelly Jhoana, que desde el asesinato ha pedido justicia y castigo ejemplar para el responsable, espera que con esta nueva imputación se haga valer la memoria de la joven madre y que Eduar Alfonso Castro Daza enfrente todo el peso de la ley por el crimen ocurrido el pasado 6 de octubre dentro del conjunto residencial Metro Centro.