Seis precandidatos presidenciales alzaron su voz este miércoles para rechazar de forma categórica la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido impulsada por sectores afines al Gobierno Nacional. A través de un video público, señalaron que dicha propuesta representa un riesgo para la estabilidad democrática del país.

Los líderes políticos que se pronunciaron fueron Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Felipe Córdoba, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios y Mauricio Gómez Amín, quienes coincidieron en calificar la iniciativa como una “amenaza para la institucionalidad”.

Asimismo, el exsenador y líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán expreso que “rechazar la constituyente, no es una opinión, es un deber, una defensa inquebrantable de la estabilidad institucional que Colombia ha construido con esfuerzo durante más de 30 años”.

Por su parte, la exvicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, manifestó que la Constitución del 91 no es un obstáculo, al contrario “es el pilar de la democracia, es el galante de los derechos fundamentales de todos los colombianos, la economía social de mercado y también de la participación ciudadana y de la separación de poderes y quienes quieren acabarla, quieren acabar justamente con la democracia”.

Finalmente, el excongresista y precandidato barranquillero, Mauricio Gómez Amín, quien reafirmó el respaldo a las instituciones democráticas.

“Sí a la Constitución del 91. Todo nuestro respaldo a las instituciones que protegen el voto libre de los colombianos.”