Una delegación del Centro Democrático, integrada por el director del partido, Gabriel Vallejo Chujfi, y la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, realizar una visita oficial al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.

En el marco de esta visita, se celebra la conferencia “Colombia en Libertad”, en la que los representantes de la colectividad uribista presentan ante europarlamentarios y miembros de la comunidad internacional la situación política actual de Colombia, denuncian “la persecución que enfrenta la oposición democrática y advierten sobre la gravedad de las amenazas que se han intensificado tras el reciente asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”.

Vallejo en su intervención aborda los principales riesgos institucionales, de seguridad, electorales, económicos y de política exterior que hoy enfrenta Colombia, así como el constante hostigamiento a los partidos y líderes de oposición.

También expone el director del partido las graves violaciones a las garantías judiciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre ellas la interceptación ilegal de comunicaciones privadas sin orden judicial, filtraciones selectivas a medios de comunicación, el uso de testimonios no confiables, pruebas manipuladas, anomalías procesales documentadas, el cambio intempestivo de la postura de la Fiscalía General de la Nación; y, pese a la solicitud de exoneración por parte de la Procuraduría General de la Nación, el anuncio de una sentencia condenatoria de primera instancia.

La invitación al partido opositor colombiano fue extendida por el eurodiputado español Hermann Tersch, quien pertenece al grupo Patriots for Europe, la tercera fuerza política dentro del Parlamento Europeo, integrada por 86 diputados de 13 delegaciones de países como Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Hungría, Letonia, Países Bajos y Polonia.

