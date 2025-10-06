A pocos meses de que se lleven a cabo las consultas interpartidistas para las elecciones presidenciales 2026, los precandidatos de ‘La Fuerza de las Regiones’ hicieron una propuesta que movería el tableron de la carrera de los comicios.

Francisco Barbosa renuncia a su precandidatura presidencial: “Nunca se resolvieron los problemas de seguridad personal”

En un comunicado, los representantes de las regiones Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas elevaron la propuesta en una carta suscrita el pasado domingo a los precandidatos independientes Maurice Armitage, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios.

Este lunes, los exministros Cárdenas y Palacios, sumados al excontralor Felipe Córdoba, aceptaron la iniciativa para buscar un candidato único para los comicios.

A través de su cuenta de X, el exministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el propósito es derrotar a Petro ya la criminalidad. Además, aprovechó para hacer un llamado a la ‘Fuerza de Regiones’ para que incluyan a Vicky Dávila en la iniciativa.

“Desde hace varios días hemos insistido en la necesidad de avanzar en una consulta para marzo que una a quienes hemos decidido ir por firmas, a quienes somos independientes. Hemos manifestado una oposición absolutamente clara a este gobierno y las consecuencias que ha tenido para Colombia. Esta unión debe tener un propósito superior. Si bien derrotar a Petro es el primer paso, debe tener ese propósito que nos une a todos como colombianos, derrotar a la criminalidad”, señaló.

Agradezco y acepto la invitación de la Fuerza de las Regiones. Hemos insistido en una consulta en marzo: quienes recogemos firmas somos independientes y opositores a este gobierno, y debemos llegar unidos para elegir un solo candidato. Estoy listo para la unidad, pero con un… pic.twitter.com/zrXExzRH0h — Daniel Palacios (@DanielPalam) October 6, 2025

Por su parte, el excontralor Córdoba también expresó que Vicky Dávila debería sumarse a la consulta. “Mi invitación a los ciudadanos es para que nos acompañen en esta cruzada por la recuperación de Colombia. Invito también a Vicky Dávila, mujer valiente, a que se sume para recuperar a Colombia en el 2026″, puntualizó.

Finalmente, el exministro Cárdenas aceptó la propuesta y aseguró que se reunira con los precandidatos de regiones “para construir un camino común y unirnos contra el populismo, venga de izquierda o de derecha”.