Tras la polémica armada por el título de la entrante viceministra de Juventud, Juliana Guerrero, la Fundación San José decidió anularle el cartón a la funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Leer también: Fundación San José, donde obtuvo su título profesional Juliana Guerrero, demandó al saliente secretario general

Esto por no poder comprobar que realizó el examen Saber Pro antes de obtener el diploma.

Al respecto, Juan David Bazzani, abogado de la Fundación, dijo en el noticiero Noticias Caracol que al no poder acreditar el cumplimiento del requisito, la institución debe proceder con la anulación del diploma: “A hoy no se conoce por parte del Icfes una respuesta oficial de si la estudiante presentó o no presentó las pruebas”.

Por ello, agregó, “en la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo”.

Entre tanto, el Ministerio de Educación ha iniciado una investigación a la San José para esclarecer lo sucedido, pues ya fueron destituidos el secretario general de la Fundación, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, y su equipo de trabajo.

Las denuncias contra Guerrero las ha impulsado desde el Congreso la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, quien ha cuestionado que la Fundación habría estado entregando títulos exprés sin el requisito de las pruebas de Estado.

Importante: Universidad San José destituyó al secretario general en medio de la polémica por el título de Juliana Guerrero

La entrante viceministra ha respondido, por su parte, que la San José fue la que fijó la fecha de su grado y ha anunciado acciones legales.