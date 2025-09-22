En medio de la polémica que suscitó el título universitario de Juliana Andrea Guerrero, designada como viceministra de Juventud, la Universidad San José tomó medidas mientras avanza la investigación del caso.

Como se sabe, la funcionaria se graduó en la mencionada universidad como contadora pública sin haber presentado las pruebas Saber Pro.

La denuncia la hizo la representante a la Cámara,Jennifer Pedraza Sandoval, quien afirmó que la funcionaria de 23 años no habría presentado los exámenes de Estado necesarios para obtener un título profesional.

Ante esto, la Universidad San José expresó en un comunicado que, mientras avanza el proceso y la investigación, se tomaron varias medidas, entre ellas la destitución del secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, y la terminación del contrato laboral de su equipo de trabajo directo.

De acuerdo con la institución, esta medida “responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en todos los procedimientos académicos y administrativos”.

En el comunicado se señala que la “exhaustiva investigación” está dirigida a establecer si es un caso aislado o ya se ha presentado en un pasado no muy lejano.

Además, lamentó que el escándalo que desató el título de Juliana Guerrero, sin contar con los requisitos necesarios, han afectado considerablemente la imagen de la Fundación Universitaria ante la opinión pública.