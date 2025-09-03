Voto a voto se cuentan los apoyos con que cuentan los dos candidatos más opcionados a ser el nuevo magistrado de la Corte Constitucional en la elección que se cumple este miércoles en la plenaria del Senado: María Patricia Balanta y Carlos Camargo.

Esto porque, de acuerdo a lo informado por la revista Semana, la plenaria del Consejo Nacional Electoral, CNE, revocó la medida cautelar que avalan que los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, de Cambio Radical, pudieran votar en la elección.

Estos parlamentarios, precisamente, habían sido sancionados por la Comisión de Ética de Cambio Radical por haber actuado previamente supuestamente a favor del oficialismo pese a que la colectividad rojiazul es opositora.

Así mismo, el Pacto Histórico perdió otro voto en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional luego de que la plenaria del Senado votara a favor de aceptar un impedimento radicado por la senadora petrista Isabel Cristina Zuleta.

“Sabiendo que una de las accionantes de la acción de cumplimiento es mi amiga entrañable, la señora Dora Lucy Arias Giraldo, considero que esto puede generar un conflicto de interés, por lo que pongo en consideración de la Comisión de Acreditación de la plenaria”, se leía en el impedimento, votado por 45 senadores a favor y 40 en contra.