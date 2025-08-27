Los representantes costeños Modesto Aguilera, de Cambio Radical, y Dolcey Torres, del Partido Liberal, fueron elegidos presidente y vicepresidente respectivamente de la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral de la Cámara de Representantes, que se encargará de hacer el control político a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en el país.

“La elección de los congresistas atlanticenses reafirma el compromiso de la comisión con la transparencia y el fortalecimiento de la democracia, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales que se llevarán a cabo en 2026”, se lee en el comunicado de la cámara baja.

Los nuevos directivos señalaron que el gran reto será “trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, los organismos de control y la sociedad civil, para garantizar que los comicios se desarrollen con todas las garantías democráticas”.

A su vez, el representante Aguilera advirtió que “este es un año trascendental para Colombia y nuestra misión será velar porque cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto con confianza y plena seguridad en el proceso electoral”.

La célula legislativa, agrega la información, inicia de esta manera “una nueva etapa de trabajo orientada a la construcción de consensos y a la vigilancia estricta de las instituciones encargadas de la organización y transparencia de los próximos comicios”.