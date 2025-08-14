El presidente Gustavo Petro y la excanciller Laura Sarabia rechazaron que la Cancillería haya gestionado la renovación de residencia en Nicaragua para Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y actualmente prófugo, con una orden de captura por el millonario desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
A través de su cuenta de X, Petro aseguró que el Gobierno “no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”.
Por su parte, Sarabia afirmó que “no participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”, anotó la exfuncionaria.
La orden de captura contra González fue emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, que lo acusa de cohecho, peculado y lavado de activos.
En el mismo escándalo de corrupción en la UNGRD también está implicado Cesar Manrique, exdirector de Función Publica.