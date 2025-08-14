El candidato presidencial por firmas y ex senador de Cambio Radical, David Luna, habló con EL HERALDO de su propuesta de una candidatura única de la oposición para las elecciones presidenciales de 2026.

“Lo primero es instalar la mesa. Lo segundo, definir los garantes que den confianza a todos los actores que participen. Y lo tercero, acordar el mecanismo. En mi opinión, ese mecanismo debería ser una o dos encuestas en diciembre, antes del cierre de inscripciones para el Senado.

Así, quienes no estén en los primeros cinco lugares, puedan inscribirse a esa corporación, y quienes sí estén en esos cinco primeros puestos pasen a una consulta en marzo. De esa consulta saldrá un único candidato que, después de este filtro, no solo tendrá la posibilidad de ganar, sino de hacerlo en primera vuelta”, explicó el líder político en este diario.

Frente a los partidos y movimientos que participarían, indicó Luna que “la convocatoria es clara: podrán entrar todos los que hayan hecho una oposición seria y firme a este Gobierno. Todo aquel que quiera defender la Constitución del 91, que esté dispuesto a salvaguardar la democracia y que crea en las instituciones y las respete”.

Y concluyó el candidato opositor que los aspirantes que no han sido coherentes no entrarían en esta consulta: “Incoherencia es decir que se defiende la democracia y luego ofrecer balín. Incoherencia es haber sido pieza clave para que Gustavo Petro llegara a la presidencia y hoy intenta desmarcarse. Quien haya defendido o respaldado su proyecto político difícilmente puede presentarse como una alternativa real. En esta convocatoria caben todos los que hayan hecho una oposición firme, respetuosa y consistente; los que estén verdaderamente comprometidos con la democracia, la Constitución y las instituciones”.