El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció este miércoles 13 de agosto que fue víctima de un ataque a tiros, del que salió ileso, cuando se movilizaba en una camioneta blindada por el municipio de La Plata, Huila.

“Estamos en el vehículo, nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata. Vengo con la Policía y la UNP (Unidad Nacional de Protección)”, expresó Triana en un video publicado en sus redes sociales.

🚨 URGENTE | Hace pocos minutos fuimos víctimas de un atentado con armas de fuego, mientras salíamos del municipio de La Plata, Huila.



En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.… pic.twitter.com/Y0joUoDOaH — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 13, 2025

El congresista detalló que un grupo de hombres bloqueó la vía y disparó contra la camioneta. Fueron ocho impactos impactos de bala “de fusil y de pistola 9 mm” los que recibió el vehículo, la mayoría en el vidrio panorámico del lado del puesto del copiloto, donde Triana estaba sentado.

“Estos tipos se pararon en la mitad de la vía y empezaron a disparar sin importar que pasaran otros vehículos”, narró Julio César en la emisora ‘Blu Radio’.

Mientras huían de los sujetos armados una de las llantas delanteras de la camioneta se incendió.

“Logramos llegar en rines a la población más cercana. La llanta se prendió en fuego, pero lo importante es que estamos vivos”, sostuvo.

Descartó que se tratara de un intento de robo: “El tráfico estaba fluyendo normalmente. No había fila de vehículos, no había carros detenidos. Iban directamente por mí”, aseguró.

Tras dar aviso a las autoridades sobre el atentado, el representante a la Cámara fue evacuado en helicóptero desde el municipio de Paicol, Huila, portando chaleco antibalas y fuertemente custodiado por miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Ya estamos en casa junto a nuestra familia, gracias a Dios y a la Virgen María por protegernos en medio de este difícil momento.



Gracias de corazón por tantas muestras de cariño y preocupación. También a nuestra valiente Fuerza Pública, que nos trajo sanos y salvos.



🇨🇴… pic.twitter.com/SmfXp7SMbS — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 14, 2025

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Ejército estuvo enfrentando a los disidentes de las Farc que atacaron a tiros la camioneta en la que se desplazaba el representante a la Cámara Julio César Triana.

“Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio Cesar Triana y el Ejército se encuentra en combate con los autores del atentado. La zona tiene presencia de los grupos del narco ‘Iván Mordisco’”, expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X.

Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio Cesar Triana y el ejército se encuentra en combate con los autores del atentado.



La zona tiene presencia de los grupos del narco Iván Mordisco. https://t.co/UhTr1ICvMG — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2025

El representante Triana viajaba en el carro blindado que le dio la UNP y una escolta compuesta de dos policías y uno de la UNP, que arriesgaron su vida para salvarlo.



Fue rápidamente transportado en el helicóptero a sitio seguro.



La cúpula militar estuvo en contacto conmigo… https://t.co/zSxmo9O4fA — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2025

Triana denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había negado meses atrás la solicitud de reforzar su esquema de seguridad pese a que alertó sobre amenazas en su contra.

Según contó, la primera amenaza la recibió el 25 de mayo de 2024, cuando lo llamaron y enviaron mensajes anónimos señalándolo como un “enemigo de la paz” por su respaldo a la fuerza pública.

Cinco meses después, el 2 de octubre del mismo año, recibió amenazas contra su vida y la de su familia a través de mensajes de WhatsApp. La tercera y última fue más directa: fue declarado “objetivo militar” junto con otros congresistas del Huila por las disidencias de las Farc del frente ‘Rodrigo Cadete’.