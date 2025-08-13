Julio César Triana, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, denunció a través de redes sociales que fue víctima de un ataque.

El congresista indicó que su vehículo fue impactado con pistolas y fusiles cuando salía con su equipo del municipio de La Plata, en el departamento del Huila.

“Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de la Plata. No hemos recibido apoyo ni de la Policía ni del Ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol, la ruta está absolutamente sola”, dijo en el video difundido en redes sociales.

Triana reveló que afortunadamente salieron totalmente ilesos del ataque armado.

“A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos”, expresó el congresista.

🚨 URGENTE | Hace pocos minutos fuimos víctimas de un atentado con armas de fuego, mientras salíamos del municipio de La Plata, Huila.



— Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 13, 2025

En la grabación de escasos minutos, se logra ver los daños causados en los vidrios de la camioneta debido a los impactos con arma de fuego.