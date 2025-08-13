Julio César Triana, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, denunció a través de redes sociales que fue víctima de un ataque.
El congresista indicó que su vehículo fue impactado con pistolas y fusiles cuando salía con su equipo del municipio de La Plata, en el departamento del Huila.
“Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de la Plata. No hemos recibido apoyo ni de la Policía ni del Ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol, la ruta está absolutamente sola”, dijo en el video difundido en redes sociales.
El congresista Julio César Triana será evacuado en helicóptero tras salir ileso de atentado en el Huila
Triana reveló que afortunadamente salieron totalmente ilesos del ataque armado.
“A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos”, expresó el congresista.
En la grabación de escasos minutos, se logra ver los daños causados en los vidrios de la camioneta debido a los impactos con arma de fuego.