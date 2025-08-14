La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación en contra del excanciller Álvaro Leyva por presunta conspiración para tumbar al presidente Gustavo Petro luego de las denuncias presentadas en el ente acusador.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el abogado del mandatario, Alejandro Carranza, fueron quienes elevaron a la Fiscalía las denuncias que hoy tienen enfrentado al alto exfuncionario a la justicia.

El caso fue asumido por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, que se encargará de verificar las denuncias hechas por Quintero y Carranza.

El exministro de Relaciones Exteriores es señalado de ser el planificador de un presunto golpe de Estado luego de que se revelaran unos audios difundidos por El País de España.

Sobre la difusión de los audios, lo catalogó como “ilegal e inmoral”. Dijo que sus declaraciones fueron malinterpretadas para poder presentar una narrativa de golpe de Estado.

“El golpista es Petro. Está enfrentando a las Cortes, al Congreso, gobernando solo para su sector. Lo que propongo es un acuerdo nacional dentro de la legalidad”, dijo en una entrevista que concedió a Semana a principios de julio pasado.

En la entrevista también se ratificó en los problemas que dijo que tiene el presidente con su salud mental y sus capacidades para ejercer el cargo: “Necesita ayuda profesional”.

Cabe recordar que tanto el presidente Gustavo Petro como la vicepresidenta Francia Márquez -que también se le menciona en los audios- solicitaron a la Fiscalía adelantar las investigaciones judiciales correspondientes para aclarar lo sucedido.