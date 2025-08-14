El presidente del Congreso, el senador Lidio García Turbay, del Partido Liberal, citó para el próximo martes una reunión con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y los partidos políticos para blindar la seguridad de las elecciones de 2026.

Esto luego del atentado sufrido el pasado miércoles por el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, cuando se movilizaba en su camioneta blindada por La Plata, Huila, a solo tres días de que falleciera el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien luchó dos meses contra la muerte tras haber sido víctima de otro atentado el 7 de junio en la capital del país.

“La gran urgencia de la democracia es hoy la seguridad. Estoy convocando una reunión urgente, este martes 19 de agosto, 12:30 del día, al ministro del Interior, la alta dirección de los organismos de seguridad, mesa directiva de Senado, presidente Cámara de Representantes y los voceros de los partidos políticos, para trabajar unidos en un plan integral que garantice la protección de los candidatos y precandidatos a las elecciones de 2026”, anunció este jueves el jefe del Legislativo.

“Los colombianos no podemos repetir el dolor de despedir a un líder más. Desde la presidencia del Congreso de la República, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitarle al país el dolor y frustración de las últimas horas. Con claridad y contundencia, lideraremos este proceso”, agregó García Turbay.

El pasado miércoles, tras el atentado, el senador liberal advirtió: “Como presidente del Congreso, condeno enérgicamente el atentado contra el vehículo del representante Julio César Triana en Huila. En la antesala de la campaña electoral, exigimos al Gobierno garantías plenas para la seguridad de congresistas y líderes políticos”.

Asimismo enfatizó: “Hoy, mientras despedimos al senador Miguel Uribe Turbay, víctima de esta violencia, no permitiremos que estos hechos se normalicen. El Gobierno Nacional debe asumir su responsabilidad para garantizar unas elecciones tranquilas donde todas las voces puedan expresarse con libertad. Como vamos, vamos mal”.