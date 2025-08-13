La Alcaldía de Valledupar adjudicó la obra para el mejoramiento y construcción de la carrera 38, en el tramo del sector norte, la cual incluye la intervención de 2.1 kilómetros, partiendo desde la avenida Sierra Nevada, a la altura de la Institución Educativa Rodolfo Campo Soto de Comfacesar, que incluye vías anexas y obras complementarias, que garantizará la calidad de vida de más de 575.000 personas que se benefician directamente de esta intervención.

De acuerdo con la administración municipal, el propósito central con esta obra apunta a mejorar la conectividad en el norte de la ciudad, que garantice a sus habitantes una vía con excelentes condiciones del tránsito y seguridad en cualquier época del año, con calidad técnica en concordancia con los estándares de diseño en todas las áreas de infraestructura vial y espacio público vinculadas al corredor.

Alcaldía de Valledupar/Cortesía

“En materia de inversiones llegamos a priorizar y así estamos viendo crecer la infraestructura vial, abriendo oportunidades de conectividad y reduciendo los costos de transporte para muchos ciudadanos y empresas que transitan por la ciudad. Ahora tendremos conectada a Valledupar desde el norte y noroccidente con la parte nororiental y central, así los tiempos serán menos para llegar a puntos claves de la ciudad”, aseguró el alcalde Ernesto Orozco Durán.

Este proyecto, que cuenta con una inversión de $18.743.225.641, será ejecutado por el Consorcio Plan Vial 38, supervisado por la Secretaría de Obras Públicas y contará con una duración de 13 meses, donde se hará pavimentación, urbanismo y adecuaciones complementarias que garantizarán un tránsito más seguro para todos.

Dicha construcción se suma a la vía Batallón La Popa – Don Alberto – Anillo Vial; intervención de 4.000 metros de vías pavimentadas en siete barrios de Valledupar; pavimentación en Mariangola, Guaymaral, Aguas Blancas, La Mina y Los Corazones, por 3.200 metros cuadrados; con 6.500 metros cuadrados se logró en Sabana Crespo el mejoramiento de la vía; la ‘Operación Tapa Huecos’ recuperó más de 700 metros cuadrados de vías deterioradas en la zona urbana.