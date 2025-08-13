El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar condenó a 29 años de prisión a, José David Uriana Solano, como responsable del asesinato de Pedro Julio Reyes Arzuaga, de 42 años, en hechos sucedidos el 5 de agosto de 2023, en una esquina de la plaza Alfonso López, de esta capital.

La víctima era oriunda de Montería y había llegado a la capital del Cesar participar en la Media Maratón del Valle de Upar, que se realizó al siguiente día de su muerte.

Los hechos tuvieron origen cuando Reyes Arzuaga estaba con un grupo de amigos en el sector turístico de Valledupar, y delincuentes se le acercaron para arrebatarle una cadena de oro que llevaba en el cuello.

En ese momento todo se tornó en confusión ya que la plaza pública estaba concurrida de personas que se atemorizaron al escuchar el disparo de arma de fuego. El atleta fue auxiliado hasta una clínica cercana, pero llegó sin signos vitales.

Cabe recordar que Uriana Solano fue capturado mediante una orden de allanamiento, y ha sostenido que es inocente. Además por este crimen también está siendo judicializado, Guido Perea Villazón, quien fue notificado en centro carcelario ya que se encontraba recluido.