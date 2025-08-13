Por parte de la Gobernación del Cesar fue inaugurado en el municipio de Chiriguaná, un nuevo cementerio. El evento estuvo presidido por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila, y el alcalde Juan Carlos García, quienes, junto a la comunidad, recorrieron las instalaciones de este campo santo, construido sobre un área de 13.196 metros cuadrados, con una inversión de $6.366 millones.

La obra está ubicada en la carrera 12 con calle 2 del barrio Nueva Esperanza, y cuenta con 840 bóvedas, 1.056 osarios, sala de exhumación, oratorio, bloque de oficinas y baterías sanitarias.

“Su construcción responde a una necesidad urgente, ya que el anterior cementerio había superado su capacidad”, destacó la administración departamental.

Para Gustavo Muñoz, representante de la comunidad, este es un momento histórico: “Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Después de tanto esfuerzo y dedicación, podemos celebrar la entrega de este cementerio, un lugar sagrado donde podremos recordar a nuestros seres queridos y encontrar consuelo y paz en momentos de duelo. Este espacio es símbolo de nuestra comunidad y un recordatorio de la familia, la amistad y la unión. Gracias a la gobernadora por esta gran obra que nuestro municipio necesitaba”.

El alcalde Juan Carlos García destacó la visión que permitió concretar este proyecto: “Este lugar transmite paz, dignifica la vida eterna y, además, introduce un nuevo concepto urbanístico como parque cementerio”.

Por su parte, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila resaltó que esta obra hace parte de una apuesta integral por el bienestar de la comunidad: “Dios ha sido bueno con nosotros, porque nos permite materializar sueños, transformar realidades y generar bienestar para las comunidades. Hoy los chiriguaneros cuentan con este jardín cementerio, que se complementará con la adquisición de una necromóvil para garantizar una atención más digna en momentos dolorosos”.

La mandataria también anunció nuevas inversiones para Chiriguaná: “Tendremos obras tanto en la zona urbana como en la rural, para dinamizar el turismo, la recreación y el sano esparcimiento, con iniciativas como el Parque de la Vida. Además, impulsaremos el desarrollo rural con pavimentación en corregimientos, optimización de agua potable y saneamiento básico, y proyectos que fortalezcan la economía local y generen oportunidades para nuestra gente”.