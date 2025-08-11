Durante la operación denominada ‘Hefesto IX’, unidades del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos inhabilitaron 14 instalaciones ilegales conectadas al poliducto Pozos Colorados – Galán de 14, utilizadas para el hurto sistemático de hidrocarburos, en el municipio de Pelaya.

“Con esta intervención, se afecta directamente el músculo económico de esta organización criminal, que venía obteniendo ganancias superiores a 18.500 millones de pesos quincenales gracias a esta actividad ilícita”, indicó el comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Morales Vargas.

Asimismo destacaron que la operación combinó esfuerzos en seguridad, control territorial y protección ambiental, reafirmando el compromiso institucional de combatir estructuras criminales que atentan contra los recursos estratégicos de la nación.

“La Policía Nacional continuará trabajando de manera articulada para garantizar la legalidad, proteger el medio ambiente y cerrar el paso a los grupos delincuenciales que amenazan la tranquilidad del país”, puntualizó el oficial.