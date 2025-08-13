Una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito en el que tres personas más resultaron heridas en carreteras de La Guajira.

Se trata de Flor Marina Padilla Uriana, de 34 años, quien pertenecía a la etnia wayuu y residía en la ranchería Kaiwa.

El siniestro vial ocurrió en la tarde de este martes, a la altura del kilómetro 108, en la vía que comunica a la cabecera municipal de Uribia con Puerto Bolívar.

Según la información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta conducida por un hombre identificado como Eliécer Pushaina Jusayú (uno de los lesionados), cuando por razones que se desconocen, chocaron contra un carro tanque.

La fuerte colisión, sacó a los mencionados junto a dos menores al costado de la carretera, donde minutos después fueron auxiliados por paramédicos y trasladados hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno, Padilla Uriana, pereció.

Por su parte, los sobrevivientes tuvieron que ser remitidos a un centro asistencial en el municipio de Maicao, donde permanecen bajo observación.

Finalmente, las autoridades de tránsito y transporte iniciaron las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro y determinar responsabilidades.