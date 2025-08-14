El exsenador y precandidato presidencial David Luna propuso este jueves lanzar candidatura única de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

“Colombia exige unidad:una sola candidatura para la oposición. Me despojo de toda vanidad para lograr ese acuerdo, ya sea para portar las banderas de la unidad o para cargar la maleta de otro hombre o mujer que la honre. Es momento de actuar”, escribió en X.

Luna leyó en video una carta que escribió dirigida a candidatos y precandidatos de la oposición, exponiendo las razones de su propuesta.

“Hay claridad sobre lo que quiere nuestra amada Colombia: unidad. Pero, incluyéndome, le hemos sacado el cuerpo a ese proposito, creyendo que tenemos la formula mágica para ganar o lo que es peor, aferrándonos a disputas personales que nos alejan de lo esencial”, comenzó diciendo.

Consideró que todos los aspirantes presidenciales están llamados a honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay, cuyo asesinato calificó como “el hecho político más grave en los últimos treinta años”.

“La mejor forma de hacerlo, creo, es construyendo un consenso auténtico y sin hipocresías, un consenso entre quienes no compartimos el rumbo del actual gobierno, un consenso entre quienes defendemos la democracia y la vida, un consenso entre quienes hemos ejercido la oposición con respeto, pero también con vehemencia y con firmeza”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que esta unión “no puede incluir a quienes en su derecho, defienden el proyecto político que lidera el Presidente Petro o a quienes no han sido coherentes en sus posiciones”.

Por eso propone llegar a una sola candidatura “que represente a la Colombia”.

“Una Colombia no quiere vivir con miedo, que quiere vivir en paz, y encontrar un objetivo común para reencauzar el país que se diluye en manos de radicalismos que desprecian los argumentos, o que atacan a quien piensa distinto”.