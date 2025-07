Luego de la alocución presidencial de Gustavo Petro el pasado martes 16 de julio, el partido Cambio Radical decidió ejercer su derecho a réplica, el cual se transmitirá en la noche de este jueves 17 de julio.

Los encargados de exponer el derecho a réplica serán los senadores Carlos Fernando Motoa y Julio César Triana, que hablarán aproximadamente unos 40 minutos.

El pasado martes, además de hablar en cadena nacional, el presidente Petro también tuvo un consejo de ministros. Entre los dos actos, el mandatario arremetió contra el Gobierno de Estados Unidos, las EPS, el Banco de la República y hasta contra sus propios ministros.

Uno de los temas que tocó fue el de la salud. Durante la alocución, el mandatario nacional se refirió a la crisis en el sistema y las deudas de las EPS.

“A pesar de que la prensa ha dicho que el Gobierno debe dinero, es preciso mencionar que esto es mentira. No debemos ni un solo peso. Es más, las EPS intervenidas han reducido la deuda en 14 % con los hospitales y las clínicas. Por este motivo la intervención hay que mantenerla y ampliarla, para detener el desangre del sistema”, dijo en primera instancia.

Agregó: “Dicen que colapsamos el sistema porque no hay medicina, pero esto es mentira. Si hemos pagado el 90% de lo facturado, ¿por qué no hay medicinas en las farmacias? Las quejas, entonces, no son contra este Gobierno, sino contra los gestores farmacéuticos".

También hizo una denuncia, asegurando que la Nación ha girado de 87 a 89 billones de pesos “y las EPS sólo registran 85 billones, entregados por obligación de la ley al Estado de Colombia”.

“O sea, ellos dicen que recibieron $85 billones y nosotros giramos $87 billones, casi $88 billones. ¿A dónde va a parar la plata? La diferencia ahí no más da $2,71 billones qué no aparecen, $ 2,71 billones" y, se preguntó “¿por qué no hay proceso judicial?“, apuntó.

También se refirió al Congreso: “Si el Senado, el Congreso, no aprueba una ley de financiamiento –que deben pagar los ricos más ricos de Colombia, porque ellos son los que se han llevado este dinero–, todos van a decrecer en el 2030... Si todos decrecen, aumentando las necesidades de Colombia, ¿qué paz vamos a tener? ¿Qué país vamos a tener?“.

Añadió sobre el mismo tema: “Nos piden que demos más plata; no sean vagabundos, hombre. El Estado va a quebrar si el Senado no aprueba una ley de financiamiento... Nosotros dijimos en campaña que estamos es para decretar la vida inmensa de Colombia, el país de la belleza. Y aquí estamos demostrándolo”.

“El Estado va a quebrar, todas las cifras lo dicen. Y si nos hundimos en la barbarie y en la violencia no será en este gobierno, sino después”, enfatizó.