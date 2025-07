El presidente Gustavo Petro tuvo dos intervenciones públicas en la noche de este martes 15 de julio. Primero, se presentó en una alocución presidencial en cadena nacional, y luego sostuvo un consejo de ministros. En ambos eventos arremetió contra sus propios funcionarios, contra Estados Unidos, Israel, las EPS, el Congreso y otras entidades.

Uno de los temas que tocó fue el de la salud. Durante la alocución, el mandatario nacional se refirió a la crisis en el sistema y las deudas de las EPS.

“A pesar de que la prensa ha dicho que el Gobierno debe dinero, es preciso mencionar que esto es mentira. No debemos ni un solo peso. Es más, las EPS intervenidas han reducido la deuda en 14 % con los hospitales y las clínicas. Por este motivo la intervención hay que mantenerla y ampliarla, para detener el desangre del sistema”, dijo en primera instancia.

Agregó: “Dicen que colapsamos el sistema porque no hay medicina, pero esto es mentira. Si hemos pagado el 90% de lo facturado, ¿por qué no hay medicinas en las farmacias? Las quejas, entonces, no son contra este Gobierno, sino contra los gestores farmacéuticos".

También hizo una denuncia, asegurando que la Nación ha girado de 87 a 89 billones de pesos “y las EPS sólo registran 85 billones, entregados por obligación de la ley al Estado de Colombia”.

“O sea, ellos dicen que recibieron $85 billones y nosotros giramos $87 billones, casi $88 billones. ¿A dónde va a parar la plata? La diferencia ahí no más da $2,71 billones qué no aparecen, $ 2,71 billones" y, se preguntó “¿por qué no hay proceso judicial?“, apuntó.

Por otro lado, se refirió al Congreso de la República, respecto al tema de la ley de financiamiento.

“Si el Senado, el Congreso, no aprueba una ley de financiamiento –que deben pagar los ricos más ricos de Colombia, porque ellos son los que se han llevado este dinero–, todos van a decrecer en el 2030... Si todos decrecen, aumentando las necesidades de Colombia, ¿qué paz vamos a tener? ¿Qué país vamos a tener?“.

Añadió sobre el mismo tema: “Nos piden que demos más plata; no sean vagabundos, hombre. El Estado va a quebrar si el Senado no aprueba una ley de financiamiento... Nosotros dijimos en campaña que estamos es para decretar la vida inmensa de Colombia, el país de la belleza. Y aquí estamos demostrándolo”.

“El Estado va a quebrar, todas las cifras lo dicen. Y si nos hundimos en la barbarie y en la violencia no será en este gobierno, sino después”, enfatizó.

En otra parte del consejo de ministros también incluyó palabras en contra de la Alcaldía de Bogotá: “Arruinaron a las personas de la Caracas, les metieron un metro de segundo piso que desvaloriza la ciudad y que no disminuye ni un minuto de tiempo el viaje en Bogotá”.

De igual forma, mencionó a Israel, en referencia a la ofensiva que mantiene ese país en la Franja de Gaza y las acciones que ha tomado Colombia al respecto.

“Hicimos en Bogotá el grupo de la Haya, que nos va a pedir incluso presencia militar para detener el genocidio en Gaza. Pero nosotros, antes de usar armas, tenemos que usar otra cosa: el presidente prohibió en un decreto exportar carbón a Israel, y se cumple... la OMC en su estatuto fundacional dice que cualquier tratado de comercio se suspende si uno de los contratantes rompe con los derechos humanos. E Israel lo está haciendo... Van 20 mil niños y niñas asesinadas”, dijo.

El jefe de Estado incluso “regañó” a sus propios ministros, asegurando que no conocen el programa de su Gobierno y advirtiendo que para el último año de mandato hará algunos cambios en el gabinete.

De acuerdo con el mandatario, en los tres años de mandato ministros y ministras “han pasado por aquí sin saber cuál es el programa del Gobierno, y siguen existiendo, y yo no puedo retener mi último año con gente que no sepa el programa de Gobierno y no lo aplique”.

“Sea del color político que sea, el gobierno no puede permitir que se burle al pueblo”, aseguró.

“El programa de gobierno es un mandato popular. Y siempre, aquí, el mandato popular se respeta. No hay norma o ley que se pueda poner por encima de la voluntad del pueblo”, indicó.

Contra el Gobierno de Estados Unidos

“Pongámonos de acuerdo con lo que toca, democracia y libertad, si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena... Porque los que sí lucharon por la libertad eran los negros que fundaron el primer territorio libre de América, toda, que queda cerca de Cartagena y se llama San Basilio de Palenque, que este gobierno por fin volvió un municipio”, dijo.

“Entonces, cómo nos van a tratar como esclavos, con cadenas, en los aviones, persiguiéndonos en las calles de Nueva York, mataron a una señora colombiana por eso”, dijo el presidente respecto a la política de migración de la administración de Donald Trump.

“Ya dijeron los demócratas, es un crimen contra la humanidad, no lo cometan por favor; aquí hablamos de democracia y libertad, tanto los anglosajones que llegaron en las barcas puritanas, como los latinoamericanos que estamos aquí desde hace treinta mil años”, aseveró en referencia al centro de detención para migrantes ‘Alcatraz’.

Economía contra el Banco de la República

“Si la inflación la está determinando las utilidades, inflación de utilidades y no de liquidez, el Banco de la República está orinando fuera del tiesto, porque está disminuyendo la liquidez a través de subir la tasa de interés y si mata la economía mata el país y mata la vida. Lo hemos demostrado, hemos subido el salario real, falta el indicador de salario relativo”, expresó Petro.

Agregó al respecto: “¿Cuánto se lleva el capitalista y cuánto se llevan los trabajadores? (…) y si cada vez más se llevan los capitalistas, los trabajadores pierden, su salario crece menos que la utilidad del capitalista y entonces la riqueza se la lleva el capitalista, pero si cada vez tiene que pagar más deuda financiera entonces la riqueza de la nación se la llevan los banqueros y no son generadores de riqueza”.