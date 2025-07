Durante el consejo de ministros desarrollado en la noche de este martes, el presidente Gustavo Petro anunció un nuevo remezón de su gabinete por supuestos incumplimientos de los funcionarios en el programa de Gobierno.

De acuerdo con el mandatario, en los tres años de mandato ministros y ministras “han pasado por aquí sin saber cuál es el programa del Gobierno, y siguen existiendo, y yo no puedo retener mi último año con gente que no sepa el programa de Gobierno y no lo aplique”.

“Sea del color político que sea, el gobierno no puede permitir que se burle al pueblo”, aseguró.

“El programa de gobierno es un mandato popular. Y siempre, aquí, el mandato popular se respeta. No hay norma o ley que se pueda poner por encima de la voluntad del pueblo”, agregó.

Por otro lado, Petro denunció inconsistencias en los reportes financieros de las EPS. Afirmó que el Gobierno ha girado 89 billones de pesos al sistema de salud, pero las EPS solo reportan haber recibido 85 billones.

“¿A dónde se va el dinero?”, cuestionó el mandatario.