El secretario general del Senado, Diego González, salió de nuevo a defenderse de las acusaciones que pesan sobre él por parte de congresistas afines al Gobierno y del mismo Petro quienes dicen que la votación por la consulta popular estuvo viciada.

Lea también: Estos son los cambios que vendrían para los trabajadores con la reforma laboral 2.0

Los problemas vinieron luego de cerrada la votación en el Senado de la República el pasado 14 de mayo que terminó hundiendo la iniciativa con 49 votos por el sí y 47 por el no, sepultando así los esfuerzos del Gobierno de dejar en manos de los colombianos la aprobación de la reforma laboral.

Al secretario le reclaman que la votación no se hizo de la forma correcta, cerrándola antes del tiempo establecido e incluso algunos le reclaman no saber qué estaban votando porque, alegan, no conocían en detalle el contenido de la iniciativa.

Lea también: Fecode exige una “investigación completa” por “asesinato de la docente pensionada” Lissi Camargo

“La solicitud fue radicada el 1 de mayo y publicada en la Gaceta 604, lo que garantiza el requisito de publicidad. El documento estuvo disponible para los senadores y la ciudadanía durante 14 días”, afirmó González en entrevista con Blu Radio.

Lo dicho por el funcionario contradice a quienes lo critican por no conocer lo que votaban, aún cuando un día antes por algo más de seis horas discutieron la consulta popular.

Lea también: Más de 320 mil estudiantes sin clases en Atlántico por paro; sindicatos convocan cabildos

“Me resulta difícil aceptar que no sabían lo que votaban cuando un día antes se deliberó solo sobre ese tema”, agregó el secretario que enfrenta su primera gran polémica por la que ha recibido señalamientos de supuestamente haber promovido un “fraude” como lo dejó saber Armando Benedetti, ministro del Interior, al término de la acalorada votación.

“El secretario simplemente da fe pública de que los procedimientos sean acordes a la Constitución y la ley”, dijo defendiendo su función.

Lea también: ¿La consulta por decreto?, anuncio causa nueva tormenta política

Además explicó la naturaleza jurídica de la iniciativa del Gobierno que al no ser un proyecto de ley no requiere de ponentes ni cuatro debates ni sanción presidencial como sí ocurre con propuestas legislativas.

“Lo que se votó fue la solicitud de concepto favorable que, al ser negada por mayoría simple, impide al Ejecutivo convocar la consulta por decreto, al menos en este caso”, explicó Diego González.