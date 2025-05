Aunque la plenaria del Senado hundió la consulta popular 1.0 el pasado 14 de mayo, 13 días después de haber sido radicada por parte del presidente Gustavo Petro en el Congreso, este martes el ministro del Interior Armando Benedetti dio un giro sorpresivo sobre esa discusión. Desde ya algunos sectores lo califican como una ‘jugadita’ para salvar ese mecanismo de participación ciudadana.

Lea también: Comisión Cuarta del Senado niega ponencia alternativa de la reforma laboral

En declaración a medios de comunicación, el jefe de la cartera política afirmó que si de aquí al 1 de junio, el Senado no se pronuncia sobre esa consulta popular, el Gobierno nacional podrá convocarla vía decreto.

“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, (el Gobierno) convocará a elecciones, convocará la consulta popular para lo que tiene que ver con las 12 preguntas de la reforma laboral”, expresó este martes.

Y explicó qué ocurrió, según él, en dicha sesión: “En esa sesión tortuosa que sucedió en el Senado lo que queda claro es que el presidente del Senado (Efraín Cepeda) dice: ‘Siguiente punto del orden del día’, el señor secretario lee el orden del día, apagan el micrófono y el presidente del Senado dice automáticamente: ‘abra el registro para votar lo de la consulta’ y abren el registro y se vota”, aseveró.

Sin embargo, la duda suscita en que el Senado efectivamente debatió, votó esa consulta popular y finalmente la hundió con 49 votos por el no y 47 por el sí. No obstante, de acuerdo con el ministro Benedetti, se violó el artículo 125 de la ley quinta, “que dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado", expresó.

Por eso, en declaración a medios, agregó que “en la ley quinta, en el artículo 125, se dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y tiene que haber una proposición para saber qué fue lo que se votó. En este caso la proposición tenía que ver con el sí o no concepto favorable y no se leyó la proposición de que se hablaba del objeto de lo que se iba a votar, luego el Senado no se pronunció, lo he consultado con varios expertos y tengo la razón en decir que el Senado de la República no se ha pronunciado y si no lo hace de aquí al 1 de junio, el presidente de la República va a convocar elecciones en la consulta popular”.

Le puede interesar: Todo lo que debe saber sobre las dos jornadas de paro nacional

Si el @SenadoGovCo no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de @petrogustavo convocará la Consulta Popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se… pic.twitter.com/x63SCVqqPJ — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 27, 2025

En diálogo con Blu Radio, Benedetti aclaró que el Senado, además de pronunciarse, tiene que hacerse una votación: “No se sabe lo qué se votó porque no se leyó lo que se votó(...) tiene que hacerse votación y previamente una proposición, que dice: ‘usted da concepto favorable sí o no a la consulta’, por decir un ejemplo”, argumentó.

Gobierno radicó consulta popular 2.0

Para evitar que las demandas den al traste con la consulta popularradicada la semana pasada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como presidente de la República encargado, el presidente Gustavo Petro volvió a radicar ante el Senado el mecanismo de participación ciudadana pero con su firma.

Sobre esta consulta popular recién radicada, y que contempla 16 preguntas, el ministro Benedetti aseguró que el Gobierno ha decidido apostarle a todas las opciones para defender los “derechos de la clase obrera”.

“Le hemos jugado a la mini reforma laboral del Partido Liberal, le hemos apostado a revivir la reforma laboral porque es iniciativa gobierno, le jugamos a la primera consulta, sabemos que es un error pero queríamos saber cómo avanzaba, y le apostamos a esta (consulta popular) que contempla 16 preguntas”, dijo en Blu Radio.