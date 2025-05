La plenaria del Senado archivó el pasado martes en sexto debate, por 55 votos a 29, el proyecto de acto legislativo del transfuguismo.

La iniciativa abría la puerta a la posibilidad de que los congresistas pudieran cambiar de partido sin consecuencias. Es decir, los legisladores podían renunciar a su colectividad e inscribirse en otra sin incurrir en doble militancia.

En la actualidad, el miembro de una corporación pública elegido por voto popular que quiera cambiar de partido debe renunciar con un año de anticipación, pero con la reforma el cambio de partido podía hacerse “por una sola vez en el cuatrienio y hasta un mes antes del primer día de inscripciones de la próxima elección sin tener que renunciar a su curul”.

En las redes sociales hubo manifestaciones a favor de la noticia del hundimiento.

La ex directora del ICBF, Cristina Plazas, señaló en X: “Se hunde la trampa que quería hacer el @PactoCol con el transfuguismo. Usaron la ley para conformar el Pacto Histórico en 2022. Pero como ya no les servía, querían cambiarla para que cualquiera pudiera cambiarse de partido como de camiseta. Y lo peor: la doble militancia ya no la juzgaría el Consejo de Estado, sino los mismos partidos. El que hacía la trampa, juzgaba la trampa. Todo hecho a su medida. Moviendo la línea ética y legal según les convenga. Siempre buscando cómo saltarse la ley”.

A su vez, el concejal uribista de Bogotá, Daniel Briceño, escribió: “Se hunde el transfuguismo en el Senado de la República. Gran derrota para el Pacto Histórico y para Armando Benedetti. Felicitaciones @PalomaValenciaL y a la bancada del Centro Democrático por el liderazgo”.

La presidenta del Partido Conservador, la senadora Nadia Blel, ratificó en sus redes: Como bancada de @SoyConservador no apoyamos el proyecto de ley de #Transfuguismo. La iniciativa en lugar de fortalecer la democracia, debilitaría el sistema de partidos y generaría incertidumbre en un momento clave del calendario pre electoral. Desde nuestra colectividad reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la institucionalidad y la estabilidad de nuestra democracia".

Del mismo modo, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, expresó: “La democracia gana con el hundimiento del transfuguismo. Urgen partidos con democracia interna y una institucionalidad electoral independiente, entre otros puntos clave. Eso es lo que debe abordar una reforma política seria, no una diseñada para servir a intereses particulares”.

El ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtió que “a Petro no hay que tumbarlo por sus excesos o problemas personales. Lo que debemos hacer es derrotar al Pacto Histórico en las elecciones de 2026. Un gran paso fue haber hundido la iniciativa que buscaba revivir el transfuguismo”.

No obstante, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, respondió: ‘No estamos buscando coaliciones ni libertades individuales. Estamos construyendo el bloque de izquierda y progresista más grande del país, uno solo, con una sola personería jurídica, sin modificar la Constitución: el @PactoCol. Quienes sueñan con saltar de partido o manipular la Constitución son otros. Nosotros vamos con unidad, con pueblo y con un proyecto político claro".