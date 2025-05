Como era de esperarse, la segunda carta del excanciller Álvaro Leyva dirigida al presidente Gustavo Petro es explosiva y devela graves escándalos que han rodeado al mandatario a lo largo de su Presidencia.

En la mañana de este martes 6 de mayo, el ex ministro de Relaciones Exteriores publicó un documento de más de cuatro páginas en las que detalla al menos seis actuaciones, que califica como “bochornosas” y “vergonzantes”, del presidente Petro durante visitas diplomáticas a distintos países.

Luego de haber mencionado en el primer documento, publicado en su cuenta de X el pasado 23 de abril, lo ocurrido en París, donde habría desaparecido en medio de una visita por “problemas de drogadicción”, Leyva aseguró que hubo por lo menos seis situaciones que prácticamente dejaron en rídiculo al mandatario, inclusive desde antes de su posesión el 7 de agosto de 2022.

“Da pesar el tener que recurrir a bochornosas ocurrencias y haceres suyos anteriores y posteriores a lo sucedido en París, para que comprenda que en efecto sí hay en usted unas conductas constantes que deben ponérsele de presente a fin de demostrarle que lo que se ha dado en su caso es una cadena de similares sucesos propios de sus muy erráticos y censurables estados y comportamientos”, se lee en la carta del excanciller.

Y añadió que desde antes de la posesión del mandatario, este “venía produciendo escándalos que fueron enfoscados si se quiere, o escondidos o mantenidos en secreto por quienes estaban presentes pensando en la catástrofe moral que sus ignominiosos comportamientos y origen de los mismos podrían significarle a la nación; haceres absolutamente insoportables. Vergonzantes ante el mundo entero”.

La primera situación que expuso Leyva tiene que ver con una visita de Petro a Florencia, Italia: “Me refiero a situaciones escandalosas provocadas por usted en Florencia, Italia, ya elegido Presidente y próximo a posesionarse. En los patéticos e incontrolables escenarios hizo presencia la policía local, algunos agentes uniformados, otros vestidos de civil”, dijo sin dar mayores detalles de lo ocurrido.

Posteriormente se refirió a una viaje que hizo el presidente Petro a Davos, Suiza, en 2023. “El 19 de enero de 2023 la Redacción de la revista Semana da a conocer una imprevista noticia: ‘El presidente Gustavo Petro cancela agenda en Davos’. Ya nos encontrábamos allí. Lo sucedido me llevó a suplir un insoslayable compromiso suyo”, aseveró.

Dijo que en medio de esta incómoda situación le correspondió atender al ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. “Sorpresa para él, sorpresa para mí. Los temas centrales fueron las ‘estrategias de la administración pública y la democracia en tiempos de crisis’. Fui yo quien se sintió en crisis. A propósito de la estada en Suiza se hizo mención en algunos círculos de una extraña presencia de unidades de gendarmería de ese país”, sostuvo en su carta.

Luego recordó que el 9 de enero de 2023 el mandatario realizó una visita a Chile, donde “fue atendido con todos los honores por el presidente Gabriel Boric”, destacó Leyva.

Señaló que para el día siguiente estaba programada la presencia del mandatario colombiano en el Palacio de los Tribunales de Justicia para saludar al presidente de la Corte Suprema. “Para mi sorpresa -una nueva-, y sorpresa para quienes lo esperaban, sin excusa alguna decidió usted no asistir. Me correspondió tomar su lugar. La generosidad de varios magistrados de ese altísimo tribunal, particularmente de una magistrada especialmente interesada en los alcances jurídicos de los Acuerdos de Paz de La Habana, me permitió desenvolverme cabalmente. Pero sentí pesar por usted. Tras una cena privada en la noche anterior dejó de ser usted localizable”, reveló.