Durante una alocución realizada en la noche de este lunes, el presidente Gustavo Petro analizó los ciclos de violencia en el país durante los últimos 34 años.

Durante su discurso, apoyado en dos gráficas con las estadísticas de homicidios históricos en Colombia, el mandatario señaló: “Hemos combinado fases de más ofensiva del estado, de más diálogo y paz. El balance general es que hemos sido exitosos como sociedad, este es un tema de ejemplo mundial (…) no vamos a decir que superamos los problemas, pero las tasas de homicidios estuvieron en las primeras del mundo entre el 90 y el 94″.

Renglón seguido, el mandatario se pronunció sobre los resultados del programa de seguridad democrática del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

“Debo, a pesar de que están en mi oposición, resaltar para el año 2003 hacia el año 2006 - 2007, que se coloca en los términos más bajo, la política de Álvaro Uribe Vélez”, reconoció.

Posteriormente, Petro explicó que es necesario entender los conflictos actuales para crear una política de seguridad eficaz en la nación para disminuir los indicadores de violencia.

“Si aplicamos políticas pensadas para una fase del conflicto que ya no es la actual, fracasamos. Y creo que parte de eso está ocurriendo incluso hoy”, señaló.

En este sentido, el mandatario consideró que es necesario una política de paz donde comulguen los acercamientos con los grupos criminales y, al mismo tiempo, la defensa del territorio.

“Deben estar juntas la posibilidad de hacer la paz, porque es mejor ahorrar muertos, pero también la acción decidida del Estado contra las formas de criminalidad diversas. No es que el Estado se guarda mientras se habla de paz”, dijo.

Luego Petro indicó: “Hay una devuelta a la violencia por el incumplimiento del acuerdo Farc-Santos. Nosotros no hemos aumentado de ese nivel la tasa de homicidios, no me gusta, pero hemos quedado en los niveles que dejó Duque. Hay una leve tendencia a disminuir, pero es muy leve para sentirnos victoriosos. No hay un caos de violencia en este Gobierno, eso es mentira política y mediática, simplemente no hemos podido bajar los niveles de (Iván) Duque”.

Además, el mandatario advirtió sobre el uso indiscriminado del término terrorista y llamó a precisar su significado.

“Terrorismo es causar, por medios violentos, terror en la población civil de manera sistemática y generalizada. No se puede generalizar el término”, recriminó el jefe de Estado, que lamentó la captura de miles jóvenes durante el estallido social.