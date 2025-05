El excanciller Álvaro Leyva publicó en la mañana de este martes 6 de mayo la carta que envió recientemente al despacho de la presidencia, reiterando su preocupación por el estado de salud del presidente Gustavo Petro, quien asegura tiene graves “problemas de drogadicción”.

Indicó además que el primer mandatario debe dejar de un lado esa “prudente ocultación de la verdad” y darle la cara al país con su “enfermedad”.

“Señor Presidente Petro, usted está enfermo. Su desaparición en París fue la reiteración de una conducta que puso de manifiesto una vez más la gravedad de su condición. De su adicción. Tan evidente lo ocurrido entonces que los hechos sucedidos se fueron confirmando con un sin número de testimonios”, enfatizó.

El excanciller señaló además que la nueva carta fue enviada con la intención de que ‘el mundo escuche y comprenda que la Patria está en peligro’, por lo que ‘gritaría su apreciación una y otra vez’.

“Ciertamente debe ser difícil para usted señor Presidente digerir la manera como me he dirigido y me sigo dirigiendo a usted. Pero es que por haber estado a su lado ya era hora de que usted se hubiera dado cuenta que no manejo dobles raseros. Esto último no es un decir vano; recoge un sano sentimiento que es fruto de mi formación integral”, añadió.

Leyva le dejó claro al jefe de Estado que no teme a ninguna “amenaza” en contra de su familia o suya.