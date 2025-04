El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le dijo a EL HERALDO que espera que la consulta popular pase, primero, en el Senado, donde necesitan 54 votos, y afirma que pueden tener unos 60, y luego en las urnas, donde se requieren más de 13 millones de sufragios y esperan sacar a votar a 15 millones de ciudadanos.

(Le puede interesar: Denuncian supuesto abuso de poder por parte de la esposa de minsalud; el funcionario rechazó las acusaciones)

Así mismo, el jefe de la cartera laboral aseguró que la consulta popular no hace parte de una “estrategia electoral” del Gobierno, sino que es la respuesta al “bloqueo” que asevera hay en el Congreso contra las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, por lo que recurren al citado mecanismo de participación ciudadana.

¿Cómo van los nueve decretos de la reforma laboral?

Los decretos se encuentran en revisión del presidente de la República y su equipo jurídico; apenas ocurra esta revisión, procederemos a publicarlos para comentarios.

¿Si se podían decretar porque los habían incluido en la reforma?

Hay temas que jurídicamente los podemos hacer por decretos, pero hay otros temas, los temas gruesos de la reforma, que sí requieren de la expedición de las leyes correspondientes, como lo son jornada diurna, recargos, contratos de aprendizaje, prohibición del contrato sindical, formalización laboral, entre otros temas de la reforma que deben ir al Congreso. Es este el espacio para avanzar en las deliberaciones y construir consensos.

(Vea aquí: La ley del Montes | ¡Gritos de independencia…!)

¿De qué se tratan los decretos restantes?

Hasta que el presidente no los examine, no me atrevo a hablar de los contenidos de los decretos, por ahora puedo decir que giran alrededor de los derechos colectivos que fueron eliminados en la discusión de la Cámara de Representantes.

¿Tiene el Gobierno los votos en el Senado para la consulta popular?

Necesitamos mínimo 54 votos, pero confió en que 60 senadores respaldarán la convocatoria a la consulta popular. Por eso, estamos haciéndole el llamado al Senado para que permitan que sean los colombianos y colombianas en las urnas los que decidan el futuro de la reforma laboral del Gobierno del Cambio.

(Lea también: “Estoy dispuesto a dialogar con el Partido Liberal sobre su proyecto de reforma laboral”: Petro)

¿Y tiene en la ciudadanía los votos y el umbral para la consulta popular?

La consulta popular será el escenario para que los colombianos y las colombianas escojan en las urnas las reformas sociales para el país. La consulta requiere cerca de 13.600.000 votos por cada pregunta como umbral, nosotros vamos a trabajar para que salgan 15 millones de colombianos a votar, para que la consulta popular tenga el gran apoyo en las urnas y se refrende contundentemente el mandato popular. Le hago las siguientes cuentas: por Petro votaron 11 millones de colombianos; por Rodolfo Hernández, un poco más de 10,5 millones, si votan los mismos por Petro y la mitad de los que votaron por Rodolfo hay 15 millones de votos en favor del sí en la consulta.

¿Van a incluir preguntas de la reforma a la salud y la reforma pensional en la consulta?

El presidente Gustavo Petro ha dicho que la consulta se limitará a la reforma laboral.

¿En qué va la apelación de la reforma laboral?

La apelación fue iniciativa del senador Fabián Díaz, uno de los ponentes de la reforma laboral, esta la examinará la comisión accidental que acaba de ser creada en la plenaria del Senado de la República, y que estudiará la prodecedencia de la apelación y presentará el informe a la plenaria. Realmente, le vemos poco futuro a la apelación, por eso el camino es la consulta popular.

(Le sugerimos: Procuraduría manifestó preocupación por la protesta frente a residencia de senadora Nadia Blel en Cartagena)

Dicen que la consulta popular es una estrategia electoral del Gobierno...

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana dispuesto en la Constitución y la ley, es legitimo que como Gobierno hagamos uso del mismo para avanzar en las reformas sociales dado que el bloqueo institucional del Congreso no nos permitió dar discusiones argumentadas, sin falacias y pensando en las y los colombianos trabajadores del país. El espacio para construir consensos era el Congreso y mire usted que en la Comisión Séptima del Senado no se permitió ni siquiera dar inicio a la discusión de cada uno de los artículos; esta situación nos exige hacer uso de otros mecanismos permitidos por nuestro marco normativo en el que se abrirá la discusión sobre cada una de las preguntas y será el mandato popular quien elija. Como gobierno estamos haciendo la tarea de ir a los territorios, informar y contarles a los ciudadanos la importancia de la consulta y los temas que serán parte de este.

Usted ha dicho que es un representante de los verdes en el Gobierno, ¿cómo está la sintonía de esa bancada con la Casa de Nariño?

Así es, soy la representación institucional del Partido Alianza Verde en el Gobierno. La sintonía verde-gobierno es total.

(Puede ser de interés: Cámara aprobó proyecto que busca la reactivación empresarial de las Salinas Marítimas de Manaure)

¿Qué opina de la escisión del ala independiente de los verdes?

Es un asunto político cuyo desenlace le compete a la dirección del partido del que ahora no hago parte por razones obvias. Pero como verde, espero que se tomen las mejores decisiones, lo cierto es que el verde participó activamente en la campaña presidencial de Gustavo Petro y es partido de gobierno desde el primer día. Utilizar el partido Alianza Verde como trinchera para dispararle al primer gobierno progresista y de izquierdas en Colombia, además de equivocado, es incoherente con nuestro adn y contrario a nuestros estatutos y a las normas electorales.