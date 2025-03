Germán Vargas Lleras desmintió el pasado sábado las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre la subida de las tarifas de energía. Aseguró que en varias oportunidades el jefe de Estado lo ha señalado de lo mismo.

El dirigente de Cambio Radical indicó que no ha intervenido en la venta de Isagen como afirma el mandatario, por lo cual lo tildó de “mentiroso”.

Asimismo, dijo a través de sus redes sociales que el presidente le endilga la responsabilidad de los aumentos de las tarifas en el sector eléctrico, lo que calificó como “calumnia”.

“Esperemos que los reclamos y las tutelas que he interpuesto ante el Consejo de Estado me den la razón, porque en estas he aportado todas las pruebas que demuestran que jamás he estado vinculado a ninguna junta o entidad del sector eléctrico”, añadió el político.

Respecto a las supuestas calumnias, Vargas Lleras señaló que: “Me resisto a creer que en el Consejo de Estado me nieguen las tutelas porque consideren que estas mentiras y calumnias hacen parte de una controversia política, y no me amparen mis derechos a la honra y al buen nombre como a cualquier ciudadano, frente a las calumnias sistemáticas de Petro”, agregó.

por otro lado, el político se refirió a la inversión que el Gobierno Petro le ha hecho a la infraestructura del país, asegurando que ha sido “escasa”, y además sus promesas se convertirán en “nuevas frustraciones”.

“También se equivoca Petro en el monto de la infraestructura. No fueron 100 billones, sino 20, que permitieron una revolución en el sector, cuyas carreteras han mejorado la competitividad y los tiempos de movilización de todos los colombianos. Terminará su mandato, y todas sus promesas en materia de infraestructura serán nuevas frustraciones”, aseveró.