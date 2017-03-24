Para las 8 de la mañana de este viernes estaba programado el homenaje que iba a recibir el exprocurador Alejandro Ordoñez, al declararlo ‘hijo adoptivo de Antioquia’, pero la Asamblea de este departamento tumbó esta distinción que, de acuerdo con el diputado Carlos Ríos, sería por 'su aporte a la familia y legado al frente del ministerio público'.

El secretario de la Asamblea, David Alfredo Jaramillo, señaló que, jurídicamente, no es viable la iniciativa de dicho homenaje, el cual se tenía previsto realizar en las instalaciones de la Asamblea Departamental. Así lo publicó la cadena radial Blu Radio.

Las personas que no son nacidas en Antioquia podrán recibir la ‘adopción’ si han trabajado durante más de dos años por el departamento, en el sector privado. En caso de ser servidores públicos, la distinción únicamente la puede otorgar el Congreso.

La decisión fue sometida a votación, en la cual 16 diputados aprobaron la revocatoria de la iniciativa, cuatro la desaprobaron, mientras que los cuatro diputados del partido Centro Democrático pidieron poder abstenerse de votar.