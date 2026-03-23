El Gobierno de Panamá extendió este lunes sus “más sinceras condolencias” tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que según los datos preliminares llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 48 sobrevivieron con heridas.

Lea: Esta era la ruta que cubría el avión Hércules de la FAC accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo

“El Gobierno de la República de Panamá expresa su más profundo pesar por el trágico accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, ocurrido en el departamento de Putumayo, que transportaba miembros de la Fuerza Pública”, indicó el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

Cortesía

“El Gobierno panameño hace votos de fortaleza y consuelo de los familiares y seres queridos de quienes perdieron la vida cumpliendo su deber”, agregó la nota de la Cancillería.

Lea: En video quedó registrado el momento previo al accidente del avión Hércules en Putumayo

También, insistieron en que el Gobierno panameño “reafirma los lazos de fraternidad, cooperación y cercanía que unen a nuestras naciones”.

“Panamá se une al duelo del pueblo colombiano”, concluyó el comunicado.

Según los últimos informes de la FAC, la aeronave llevaba “114 pasajeros a bordo y once tripulantes”, y al menos 48 de ellos, que resultaron heridos, fueron rescatados.

Lea: “Un evento profundamente doloroso para el país”: reacciones a accidente de avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

La zona amazónica donde ocurrió el accidente es selvática y está alejada de otros centros urbanos.

En videos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para prestar ayuda.

Lea: Tras el trágico accidente de avión de la FAC en Puerto Leguizamo, Petro exige modernización urgente de las Fuerzas Militares

Los aviones Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tienen capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.