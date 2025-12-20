Un atentado sicarial se registró en la mañana de este sábado 20 de diciembre en el barrio San Jorge, al nororiente de Santa Marta, generando conmoción entre los habitantes del sector y un amplio despliegue policial.

De acuerdo con información suministrada por fuentes de la Policía Metropolitana, la víctima se encontraba al interior de una tienda del barrio cuando fue sorprendida por dos sujetos que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Según los reportes preliminares, el parrillero descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el hombre, quien murió de manera inmediata debido a la gravedad de las heridas.

Tras perpetrar el ataque, los sicarios emprendieron la huida a toda velocidad, tomando rumbo desconocido. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el sitio, lo que provocó la llegada de numerosos curiosos y el cierre parcial del sector.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta acordonaron la escena y activaron el denominado plan candado para intentar ubicar a los responsables; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportaban capturas.

Funcionarios de la Sijín realizaron la inspección técnica del cadáver y recolectaron elementos materiales probatorios que permitan avanzar en la investigación y esclarecer los móviles de este nuevo hecho de violencia que enluta a la ciudad.